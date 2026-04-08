        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu! TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, nerede yapılacak?

        TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konutluk dev proje kapsamında kura sürecinde sona yaklaşıldı. Aralık ayından bu yana devam eden çekilişlerde yaklaşık 400 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, 79 ilde kura işlemleri tamamlandı. Sürecin son aşamasında ise İstanbul ve Çorum kaldı. Çorum'da hayata geçirilecek toplam 2 bin 867 konut için kura çekiminin tarih ve saat bilgisi netleşti. Bu kapsamda "TOKİ Çorum kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak, başvurusu kabul edilenler listesi nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtı haberimizde...

        Giriş: 08.04.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin konut projesinde kura sürecinde son aşamaya gelindi. 29 Aralık 2025’ten bu yana süren çekilişlerde yaklaşık 400 bin konutun hak sahipleri belirlenirken, geriye sadece İstanbul ve Çorum kuraları kaldı. Çorum’da inşa edilmesi planlanan 2 bin 867 konut için kura çekiminin tarihi ve saati belli oldu. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi hangi gün, saat kaçta, nerede gerçekleştirilecek, başvurusu kabul edilenlerin isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır? İşte tüm merak edilenler…

        TOKİ ÇORUM KURASI BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Çorum kurası için başvuranlar arasından başvurusu kabul edilen ve reddedilenler listesi resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Çorum kurası kabul ve red listesine ulaşabilirsiniz.

        TOKİ ÇORUM KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KURA TARİHİ BELLİ OLDU

        TOKİ Çorum kura çekimi, 10 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

        TOKİ ÇORUM KURASI NASIL İZLENİR?

        TOKİ Çorum kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.

        TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        500 bin konut projesinin anahtar teslimlerine dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından ödeme takvimine dahil olacak. Buna göre hak sahipleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen aydan itibaren ilk taksit ödemelerini yapmaya başlayacak.

        TOKİ ÇORUM KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edeceği 2 bin 867 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Çorum Merkez’de 1.200,

        Sungurlu’da 400,

        Osmancık’ta 300,

        Alaca’da 300,

        İskilip’te 300,

        Bayat’ta 200,

        Kargı’da 63,

        Uğurludağ’da 50,

        Mecitözü’de 28,

        Laçin’de 26 konut hayata geçirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
