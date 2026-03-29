        TOKİ Çorum kura tarihleri ile TOKİ Çorum sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Çorum kura çekiliş tarihi ne zaman?

        TOKİ Çorum kura tarihi: 2026 TOKİ Çorum kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Çorum'da inşa edilecek 2 bin 867 konut için geri sayım başladı. TOKİ tarafından yürütülen projede hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar ise şimdi kura tarihinin açıklanmasını bekliyor. TOKİ'nin yapacağı resmi duyuruyla birlikte kura günü ve sonuçların açıklanacağı takvimin netleşmesi öngörülüyor. Peki, TOKİ Çorum kura tarihleri ile TOKİ Çorum sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Çorum kura takvimi...

        Giriş: 29.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Çorum’da hayata geçirilecek 2 bin 867 sosyal konut için süreç hız kazanırken, gözler TOKİ’nin kura takvimine çevrildi. Türkiye genelinde devam eden 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilecek kura çekimi, noter denetiminde ve canlı yayınla yapılacak. Hak sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, kura tarihinin ve sonuçların açıklanacağı günün duyurulmasını bekliyor. İşte detaylar...

        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekimi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Henüz kura tarihi ve saati netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

        ÇORUM'UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200,

        Alaca 300,

        Bayat 200,

        İskilip 300,

        Kargı Hacıhamza 63,

        Laçin 26,

        Mecitözü 28,

        Osmancık 300,

        Sungurlu 400,

        Uğurludağ 50.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Çorum'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Çorum'un Merkez, Alaca, Bayat, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Osmancık, Sungurlu ve Uğurludağ ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ÇORUM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Fenerbahçe Opet'ten derbide büyük fark!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
