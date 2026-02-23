Canlı
        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2026: 12 bin 165 konut sahibini buldu! TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Diyarbakır kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Diyarbakır'da kura çekimi 19 Şubat 2026 Perşembde günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 165 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:22
        1

        TOKİ, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Diyarbakır projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 12 bin 165 konut hak sahiplerini buldu. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda yapıldı.

        Çekiliş sonrası TOKİ'nin resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Diyarbakır'da devam ediyor...

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca, İl Protokolü ve vatandaşların katılımıyla 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin Diyarbakır ili kurası çekildi.

        Noter huzurunda 12.165 hak sahibinin isimleri belirlendi. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.''

        3

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Diyarbakır kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        DİYARBAKIR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde toplam 12 bin 165 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Bağlar, Kayapınar) 10000

        Bismil 300

        Çüngüş 47

        Çermik 200

        Çınar 142

        Dicle 100

        Eğil 126

        Hani 300

        Hazro 100

        Kulp 200

        Lice 150

        Silvan 500

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
