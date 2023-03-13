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TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama!

İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Böylelikle TOKİ kura çekim tarihleri netlik kazanmış oldu. Yaşanan gelişmelerinin ardından TOKİ Erzincan kura çekim sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Erzincan Merkez etabında 550 müstakil arsa canlı yayında açıklanacak kura sonuçlarının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. İşte TOKİ Erzincan arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. TOKİ kura tarihlerinin belli olmasının ardından TOKİ Erzincan kura sonuçlarının açıklanacağı tarih de netlik kazanmış oldu. Erzincan TOKİ projesi 13 Mart Pazartesi günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleşirken, isim listesi sorgulamaları hız kazandı. İşte TOKİ Erzincan kura sonuçları...
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

    13 Mart 2023: Erzincan Merkez 550

    13 Mart 2023: Kırşehir Merkez 1100

    13 Mart 2023: Bingöl Merkez 440

    13 Mart 2023: Aydın Merkez165

    13 Mart 2023: Isparta Merkez 440

    13 Mart 2023: Afyonkarahisar Merkez 1320

     
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

    14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

    14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

    15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

     
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110

    16 Mart 2023: Kars Merkez 330

    16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

    16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

    16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

     
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

    16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

    16 Mart 2023: Uşak Merkez 330

    17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

     
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

    17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

    17 Mart 2023: Batman Merkez 550

    17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

     
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    ERZİNCAN TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

    13 Mart 2023 Pazartesi bugün Erzincan TOKİ arsa kura çekimi yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Erzincan 550 müstakil arsanın hak sahibi belli oldu.

    TOKİ ERZİNCAN CANLI YAYIN KURA ÇEKİLİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ!
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

    TOKİ ERZİNCAN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ Erzincan arsa kura çekimi sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı!

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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