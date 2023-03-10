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Gaziantep TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle kura çekimini ileri bir tarihe ertelemişti. Bu kapsamda kura çekimleri deprem bölgelerine öncelik verilmek üzere yeniden başladı. TOKİ Gaziantep arsa kura çekimi 10 Mart Cuma günü itibarıyla gerçekleşti. Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulamasının ardından 3000 müstakil arsa hak sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Gaziantep arsa kura sonuç nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ Gaziantep arsa kura sonuçları 10 Mart Cuma günü açıklandı. TOKİ Gaziantep arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yapan vatandaşlar isim listesi sorgulaması yapmaya başladı. TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden takip edilebilmektedir. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ara verilen TOKİ kura çekimi yeni takvimin açıklanmasının ardından kaldığı yerden devam etti. İşte 10 Mart 2023 TOKİ Gaziantep kura sonuçları...
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    GAZİANTEP TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ!

    Gaziantep TOKİ arsa kura çekimi 10 Mart 2023 Cuma günü gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Gaziantep'te 3000 müstakil arsanın hak sahibi belli oldu.

    TOKİ GAZİANTEP ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ!

    10 Mart 2023: Gaziantep Merkez 3 bin 300

    10 Mart 2023: Diyarbakır Merkez 3 bin 300
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ arsa kura sonuçları da konut kura çekiliş sonuçlarının kontrol edildiği gibi öğrenilebilir. Bunun için ilk başvurmanız gereken yer e-Devlet toki.gov.tr duyurular sayfasıdır. Bu yöntemin haricinde TOKİ arsa kura sonuçları canlı yayından da izlenerek öğrenilebilir. YouTube TOKİ resmi kanalı takip edilebilir. 

     
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    ARSA ÖDEME PLANI

    TOKİ Arsa ödeme planı: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

    MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

    TOKİ ARSA KAÇ ADET?

    TOKİ Arsa tüm Türkiye'de 1 milyon adet. En çok arsa satışı ise 50 bin ile İstanbul. İstanbul'u 100 bin arsa satışı ile Ankara, 35 bin ile Adana, 28 bin ile Esikşehir, 25 bin ile İzmir ve Kayseri izlemektedir. 
  • TOKİ Gaziantep arsa kura çekim sonuçları açıklandı! İşte 10 Mart TOKİ Gaziantep isim listesi sorgulama ekranı

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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