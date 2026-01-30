Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Gaziantep kurası ne zaman, hangi gün yapılacak? TOKİ kura takvimine göre Gaziantep kura tarihi belli oldu mu, isim listesi yayınlandı mı?

        TOKİ Gaziantep kurası ne zaman? 500 bin konut projesi ile TOKİ Gaziantep kurası isim listesi yayınlandı mı?

        81 ilde 500 bin konut projesi ile kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Güncel kura takviminin yayınlamasının ardından gözler Gaziantep kura tarihine döndü. TOKİ Gaziantep kurası sonucunda 13 bin 890 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Gaziantep kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, kabul edilenlerin listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:01
        1

        TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında her gün il il kuralar gerçekleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30’dan fazla şehrin kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler Gaziantep kurasına döndü. Gazientep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için başvurularını yapan vatandaşlar, kabul ve red listesini araştırıyor. Bu kapsamda “TOKİ Gaziantep kurası tarihi belli oldu mu, isim listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        2

        TOKİ GAZİANTEP’TE 13 BİN 890 KONUT İNŞA EDİYOR

        500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Gaziantep’te 13 bin 890 konut hayata geçirecek. Kura çekimi sonucunda binlerce hak sahibi belli olacak.

        Başvurularını yapan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ’nin resmi sitesinde yayımlanacak.

        TOKİ GAZİANTEP KURASI KABUL VE RED İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ GAZİANTEP KURASI NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum güncel TOKİ kura takvimini yayınladı. Takvim kapsamında Gaziantep kurası tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ GAZİANTEP KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Gaziantep’te hayata geçireceği 13 bin 890 konut için ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Gaziantep Merkez’de (Şahinbey, Şehitkamil) 12 bin,

        Nizip’te 750,

        İslahiye’de 330,

        Oğuzeli’nde 300,

        Yavuzeli’nde 200,

        Nurdağı’nda 200,

        Araban’da 80,

        Karkamış’ta 30 konut inşa edilecek.

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar kura sürecini anlık olarak TOKİ YouTube kanalı üzerinde izleyebilir.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
