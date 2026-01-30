TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında her gün il il kuralar gerçekleşmeye devam ediyor. Bugüne kadar 30’dan fazla şehrin kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler Gaziantep kurasına döndü. Gazientep’te inşa edilecek 13 bin 890 konut için başvurularını yapan vatandaşlar, kabul ve red listesini araştırıyor. Bu kapsamda “TOKİ Gaziantep kurası tarihi belli oldu mu, isim listesi yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...