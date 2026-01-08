TOKİ il il sosyal konut kura çekimi takvimi ve kura sonucu isim listesi belli mi? Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı mı?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.

6 Ocak 2026 Salı

Mardin: 11:00 - Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu

Ağrı: 13:00 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu

7 Ocak 2026 Çarşamba

Batman: 11:00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu

Iğdır: (Saat açıklanmadı)

8 Ocak 2026 Perşembe

Bitlis: 11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Kars: (Saat açıklanmadı)

9 Ocak 2026 Cuma

Muş: 11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu

Ardahan: 11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.

10 Ocak 2026 Cumartesi

Antalya

Bingöl

11 Ocak 2026 Pazar

Artvin

Tunceli

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.