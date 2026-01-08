Habertürk
        TOKİ il il sosyal konut kura çekimi takvimi ve kura sonucu isim listesi belli mi? Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ kura çekimi tarihleri açıklandı mı?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan çekiliş takvimine göre Adıyaman, Şırnak, Hakkari kuraları tamamlandı. Sırayla kuralar çekiliyor. İstanbul için 100.000, Ankara için 31.073, İzmir için 21.020 konut ayrıldı. Peki, 2026 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri belli mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

        Giriş: 08.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:46
        TOKİ sosyal konut kura tarihleri merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman’da gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ‘’ Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura sonuçları isim isim liste ne zaman açıklanacak?’’ sorusunun yanıtında. 1+1 ve 2+1 seçenekli konutların sahiplerini bulacağı kura noter huzurunda yapılırken canlı olarak yayınlanacak. İşte, 500 bin TOKİ sosyal konut kura takvimi

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

        Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

        GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

        Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.

        6 Ocak 2026 Salı

        Mardin: 11:00 - Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu

        Ağrı: 13:00 - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu

        7 Ocak 2026 Çarşamba

        Batman: 11:00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu

        Iğdır: (Saat açıklanmadı)

        8 Ocak 2026 Perşembe

        Bitlis: 11:00 -Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu

        Kars: (Saat açıklanmadı)

        9 Ocak 2026 Cuma

        Muş: 11:00 - Alparslan Üni. İlahiyat Fak. Konferans Salonu

        Ardahan: 11:00 - Ardahan Üni. Aşık Şenlik Kültür Mer.

        10 Ocak 2026 Cumartesi

        Antalya

        Bingöl

        11 Ocak 2026 Pazar

        Artvin

        Tunceli

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

        İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,

        65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL,

        80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

        TAKSİTLER

        İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,

        65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL,

        80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

        EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

        5

        KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

        Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

        Gençler: %20

        Emekliler: %20

        Engelliler: %5

        Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

        Diğer Alıcılar: %50

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

