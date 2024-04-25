TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

TOKİ indirim kampanyasına dair bu sene için henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Geçtiğimiz sene eylül ayında başlayan yüzde 25 indirim kampanyası 19 Ekim'de son bulmuştu. 2024 yılı için de indirim kampanyası bekleyişi devam ediyor.

Konuyla ilgili güncel bir gelişme yaşanması durumunda haberimize eklenecektir.