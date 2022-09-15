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TOKİ iş yeri fiyatları ne kadar, kaç ay vade ile satılacak? İşte başvuru şartları ve tarihleri

TOKİ sosyal konut projesi 13 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ projesinin yanı sıra iş yeri için başvuru şartları ve ücretleri de belli oldu. İşte TOKİ iş yeri fiyatları…

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  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde işyeri fırsatlarına dair tüm detaylar belli oldu. Söz konusu projede sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 50 bin iş yeri yapılacak. Yapılacak olan iş yerlerine dair merak edilen tüm detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. TOKİ 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri yapacak. TOKİ işyeri projesi için aylık taksitlerin ne kadar olduğu ise merak ediliyor. Peki, TOKİ işyerleri kaç ay vade ile satılacak? TOKİ sosyal konutta iş yeri, dükkan fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    TOPLAMDA 50 BİN İŞ YERİ YAPILACAK

    Sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 50 bin iş yeri ile ilgili ayrıntılar belli oldu. TOKİ tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. TOKİ bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri imkanı sunuyor. Bu proje sayesinde vatandaşların iş yeri sahibi olmasını sağlanırken, diğer yandan istihdama katkı sağlanacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Eylül'de detaylarını açıkladığı proje kapsamında, sosyal konut ve konut arsasının yanı sıra 28 şehirde planlanan farklı etaplarda toplamda 50 bin iş yeri yapılacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    İlk etapta 20 ilde 10 bin iş yeri yapılacak. Metrekareye göre 4 kategoride yapılacak iş yerlerinin fiyatları 351 bin liradan başlayıp 1 milyon 300 bin liraya kadar yükselecek. 10 bin iş yerinin, bölge ve iller bazındaki sayıları ile metrekare başına fiyatları belli oldu.

    Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 10 bin iş yerinin temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    EN ÇOK İŞ YERİ ANKARA’DA YAPILACAK

    İş yerleri, illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Bu kapsamda en fazla iş yeri, 2 bin 800 ile İç Anadolu Bölgesinde yapılacak.

    En çok iş yerinin yapılacağı il, 1000 iş yeriyle Ankara olacak. Ankara'yı 700 ile İzmir, 500'er iş yeri ile Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa izleyecek.

    Bu şehirlerin ardından, iş yeri sayılarına göre illerin sıralaması şöyle:

    "Diyarbakır 450, Kocaeli 450, Eskişehir 350, Kayseri 350, Manisa 350, Mersin 300, Denizli 300, Balıkesir 300, Van 250, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Afyonkarahisar 200, Aksaray 200, Isparta 200, Çorum 200, Ordu 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100."

    İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin;

    - Peşinatı 35 bin 100 lira,

    - Aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için;

    - 68 bin 500 peşinat,

    - 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    998 bin liradan satışa sunulacak 150 metrekare iş yerleri,

    - 99 bin 800 lira peşinat

    - 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

    1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise

    - 130 bin lira peşinat ve

    - 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    İLK İŞ YERİM ÖDEME ŞARTLARI

    Başvuru bedeli: 2000 TL

    İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

    Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
  • TOKİ İş Yeri Fiyatları Ne Kadar, Kaç Ay Vade İle Satılacak? İşte Başvuru Şartları ve Tarihleri

    İLK İŞ YERİM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - TC Vatandaşı olmak

    - Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak

    - 18 yaşını doldurmuş olmak

    - Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler

    - Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Arsa ve iş yerleri için 10 Ekim'de başvurular başlayacak ve 7 Kasım'a kadar devam edecek.

    10 Ekim 2022 ile 7 Kasım 2022 tarihleri arasın gerçekleşecek başvurular e-devlet üzerinden ve Halk Bankası – Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.

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