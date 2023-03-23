Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. 16 Mart'ta başlayan TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi devam ediyor. Kura çekimi 29 Mart'a kadar yapılacak ve 2+1 ile 3+1 evlerde oturmaya hak kazananlar belli olacak. Bu doğrultuda, TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı da merak konusu oldu. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı yayını nasıl takip edilir? İşte, 23 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası...