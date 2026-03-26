İstanbul TOKİ kura tarihleri 2026: TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi İstanbul kura çekimi için geri sayıma geçildi. İl genelinde inşa edilecek 100 bin konutun hak sahipleri, canlı yayında noter huzurunda çekilişi yapılacak kuranın ardından belli olacak. Başvurularını tamamlayan kent sakinleri, TOKİ İstanbul kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. İstanbul'da 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade imkanı ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ İstanbul kura takvimi...
TOKİ İstanbul kura tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul TOKİ başvurusu kabul edilen ve red edilenlerin isim listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ İstanbul kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklama, "TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.
Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı.
TOKİ İstanbul kura takviminin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.