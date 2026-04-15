        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi: 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi

        TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflediği "Ev Sahibi Türkiye" projesinde İstanbul için kritik süreç başladı. 100 bin sosyal konut kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihinin kesinleşmesiyle birlikte, başvuru yapan binlerce kişi sonuçlara odaklandı. Başvurusu onaylanan ve elenen adaylar listeleri incelerken, asil ve yedek hak sahiplerinin açıklanacağı gün merakla bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:39 Güncelleme:
        İstanbul’da TOKİ’nin yürüttüğü 100 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçildi. “Ev Sahibi Türkiye” kapsamında yapılacak kura çekimi için takvim netlik kazanırken, başvuru sürecini tamamlayan adaylar için heyecan doruğa ulaştı. Kabul edilen ve reddedilen başvuruların ardından, gözler artık konut sahibi olacak isimlerin yer alacağı asil ve yedek listelerin duyurulmasına çevrildi. İşte TOKİ İstanbul kurası hakkında ayrıntılar...

        TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU

        İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ÖNERİLEN VİDEO

        '2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası yapıldı

        BKM yapımcılığında, senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği '2 Aile Arasında' filminin ilk okuma provası geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.  

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
