TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi: 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi
TOKİ'nin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflediği "Ev Sahibi Türkiye" projesinde İstanbul için kritik süreç başladı. 100 bin sosyal konut kapsamında yapılacak kura çekiminin tarihinin kesinleşmesiyle birlikte, başvuru yapan binlerce kişi sonuçlara odaklandı. Başvurusu onaylanan ve elenen adaylar listeleri incelerken, asil ve yedek hak sahiplerinin açıklanacağı gün merakla bekleniyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte? 2026 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte İstanbul TOKİ kura takvimi...
İstanbul’da TOKİ’nin yürüttüğü 100 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçildi. “Ev Sahibi Türkiye” kapsamında yapılacak kura çekimi için takvim netlik kazanırken, başvuru sürecini tamamlayan adaylar için heyecan doruğa ulaştı. Kabul edilen ve reddedilen başvuruların ardından, gözler artık konut sahibi olacak isimlerin yer alacağı asil ve yedek listelerin duyurulmasına çevrildi. İşte TOKİ İstanbul kurası hakkında ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
