TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. İstanbul projeleri için kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

100 bin konutun inşa edileceği İstanbul için hak sahibi belirleme kurası ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.