TOKİ iş yeri başvuru şartları ve fiyatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından gündeme geldi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri detaylarını açıkladı. TOKİ ilk iş yerim projesinden yararlanmak isteyenlerin gündeminde “TOKİ iş yeri fiyatları ne kadar, başvuru şartları neler?” Sorusu yer alıyor. İşte, 2022 TOKİ iş yer başvuru şartları, fiyatları ve son başvuru tarihi…