TOKİ KİRALIK KONUT TESLİM TARİHİ: TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı? TOKİ kiralık konutları ne zaman teslim edilecek?
TOKİ kiralık konut projesinde başvuru süreci, teslim takvimi ve şartlar vatandaşların gündeminde. Başvuruların başlayıp başlamadığı ve konutların ne zaman teslim edileceği merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde.
Ev sahibi olamayanlar için yeni bir alternatif olarak öne çıkan TOKİ kiralık konutlarında gözler başvuru tarihleri ve teslim sürecine çevrildi. Peki TOKİ kiralık konut başvuruları başladı mı, teslimler ne zaman yapılacak?
TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık konut projesine ilişkin takvimi paylaştı. Kurum, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edilecek projelerde ilk teslimlerin eylül ayında yapılacağını belirterek, “Bu yıl eylül ayında ilk kiralık konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız” dedi.
Projede özellikle dar gelirli vatandaşlara öncelik verileceğini vurgulayan Kurum, sosyal yardım alanlar, kentsel dönüşüm sürecinde evi yenilenen ancak konut bulmakta zorlananlar ve emekliler için kontenjan ayrılacağını ifade etti. Konutların piyasa koşullarının oldukça altında kiraya verileceğini söyleyen Kurum, vatandaşların bu evlerde 3 yıl süreyle oturabileceğini, sürenin sonunda ise konutların aynı şartlarla başka hak sahiplerine kiralanacağını açıkladı.