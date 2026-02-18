TOKİ Kırklareli kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kırklareli 2 bin 255 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Kırklareli'ne geldi. Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 255 konut için hak sahibi belirleme kurası 18 Şubat Çarşamba bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Kırklareli kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kırklareli TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Kırklareli kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
Kırklareli projeleri için kura çekimi 18 Şubat Çarşamba bugün yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Kırklareli kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 2 bin 255 konutun hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş sonrası TOKİ Kırklareli kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kırklareli TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kırklareli kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kırklareli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KIRKLARELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kırklareli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KIRKLARELİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kırklareli’nin Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde toplam 2 bin 255 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 640
Merkez İnece 60
Babaeski 150
Babaeski Büyükmandıra 60
Demirköy 85
Kofçaz 60
Lüleburgaz 600
Lüleburgaz Ahmetbey 100
Pehlivanköy 100
Pınarhisar 200
Vize 200
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.