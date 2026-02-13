Canlı
        TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 10 bin 340 konut TOKİ Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocaeli'de kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Kocaeli'de inşa edilecek 10 bin 340 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Kocaeli kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:59
        1

        TOKİ, 13 Şubat 2026 Cuma günü Kocaeli projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 10 bin 340 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Kocaeli kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda 10 bin 340 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kocaeli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kocaeli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KOCAELİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kocaeli’nin Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe), Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde toplam 10 bin 340 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4800

        Çayırova 50

        Derince 90

        Dilovası 1750

        Gebze 2000

        Körfez 1200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
