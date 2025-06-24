TOKİ konut başvurusu başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ödeme planı, başvuru tarihi ve şartları belli mi?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi TOKİ 250 bin konut başvuruları gündemde yer alıyor. Projeye başvuru yapmak isteyenler başvuruların başlayacağı tarihi araştırıyor. Bakan Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak projede uygun ödeme planları sunulacağını duyurdu. İşte detaylar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projesi için düğmeye bastı. Bakan Murat Kurum'un açıkladığı projede, 81 ilde hayata geçirilecek konutlar uygun fiyat ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşlara sunulacak. Başvuru süreciyle ilgili detaylar merakla beklenirken, projeye uygun arsa belirleme çalışmaları hız kazandı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, başvuru süreci 2025’in ilerleyen dönemlerinde duyurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, başvuru şartları ve tarihlerinin netleşmesinin ardından detaylı bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
TOKİ BAŞVURU 2025 E-DEVLET EKRANI AÇILDI MI?
TOKİ başvuru 2025 e-Devlet ekranı henüz açılmadı.
BAKAN MURAT KURUM’DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi yeni bir açıklamada bulundu.
"Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."