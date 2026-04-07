TOKİ konut fiyatları ve ödeme planı: TOKİ peşinat ödemesi ne kadar olacak?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinde sona yaklaşıldı. Noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilen çekilişlerin büyük bölümü tamamlanırken, şimdiye kadar 78 ilde kura işlemleri sonuçlandı. Hak sahipleri ise kura sonuçlarının ardından ödeme planına odaklanmış durumda. 2026 yılı TOKİ ödemelerinin, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncellenen taksitlerle yapılması planlanıyor. Peki, TOKİ peşinat oranları ne olacak, taksitler nasıl belirlenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
İSTANBUL TOKİ KONUT ÖDEME PLANI
İstanbul’da TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında daire tiplerine göre fiyatlar ve ödeme planları netlik kazandı.
Bu kapsamda, 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksitler yaklaşık 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutlar için satış bedeli 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, 245 bin TL peşinat ve 240 ay vade ile aylık ödemeler 9 bin 188 TL seviyesinde planlandı.
80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise fiyat 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu. Bu konutlar için 295 bin TL peşinat alınacak ve 240 ay vade kapsamında aylık taksitler 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.
TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde hayata geçirilecek sosyal konut projesinde, dairelerin metrekare büyüklüğüne göre fiyat ve ödeme planları belli oldu.
Buna göre, 55 metrekarelik 1+1 konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak açıklanırken, yüzde 10 peşinat (180 bin TL) ve 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksitler 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerde fiyat 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, 220 bin TL peşinat ve 240 ay vade ile aylık ödemeler yaklaşık 8 bin 250 TL seviyesinde gerçekleşecek.
80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak duyuruldu. Bu seçenek için 265 bin TL peşinat ödenmesi gerekirken, 240 ay vade ile aylık taksitler 9 bin 938 TL olarak uygulanacak.
TOKİ ÖDEME KOŞULLARI
2026 yılı TOKİ sosyal konut projelerinde, vatandaşlara uygun ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor. Konutlar yüzde 10 peşinatla satışa çıkarılırken, kalan bakiye için 240 aya kadar taksitlendirme imkanı bulunuyor. 500 bin sosyal konut projesinde ödemelerin ise sözleşme imzalandıktan sonra başlaması planlanıyor.
İLK PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) duyurusuna göre, peşinat ödemeleri sözleşme imzalama aşamasında yapılacak. Vatandaşların, konut bedelinin yüzde 10’u oranındaki peşinatı sözleşme sırasında yatırmaları gerekiyor.