TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut teslim süresi belli mi?
Türkiye genelinde hayata geçirilen ve 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutluk TOKİ projesinde kura süreci hız kesmeden devam ederken, hak sahipliği netleşmeye başlayan vatandaşların gündemi teslim tarihlerine kaydı. "Yüzyılın Projesi" olarak duyurulan dev sosyal konut hamlesinde, konutların hangi aşamada olduğu ve anahtar teslimlerinin ne zaman yapılacağı soruları öne çıkarken, gözler TOKİ'den gelecek resmi takvim açıklamalarına çevrildi. İşte ayrıntılar...
TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan sosyal konut projesinde başvuru ve kura aşamalarının il il ilerlemesiyle birlikte, milyonlarca kişi için yeni bir bekleyiş süreci başladı. 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından hak sahipleri, projelerin ne zaman tamamlanacağını ve konutların hangi tarihlerde teslim edileceğini merak ederken, teslim takvimiyle ilgili yapılacak duyurular yakından izleniyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.