TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan sosyal konut projesinde başvuru ve kura aşamalarının il il ilerlemesiyle birlikte, milyonlarca kişi için yeni bir bekleyiş süreci başladı. 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından hak sahipleri, projelerin ne zaman tamamlanacağını ve konutların hangi tarihlerde teslim edileceğini merak ederken, teslim takvimiyle ilgili yapılacak duyurular yakından izleniyor. Detaylar haberimizde...