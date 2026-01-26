Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut teslim süresi belli mi? TOKİ 500 bin konut teslimatı ne zaman?

        TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut teslim süresi belli mi?

        Türkiye genelinde hayata geçirilen ve 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutluk TOKİ projesinde kura süreci hız kesmeden devam ederken, hak sahipliği netleşmeye başlayan vatandaşların gündemi teslim tarihlerine kaydı. "Yüzyılın Projesi" olarak duyurulan dev sosyal konut hamlesinde, konutların hangi aşamada olduğu ve anahtar teslimlerinin ne zaman yapılacağı soruları öne çıkarken, gözler TOKİ'den gelecek resmi takvim açıklamalarına çevrildi. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 22:44 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konutu kapsayan sosyal konut projesinde başvuru ve kura aşamalarının il il ilerlemesiyle birlikte, milyonlarca kişi için yeni bir bekleyiş süreci başladı. 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından hak sahipleri, projelerin ne zaman tamamlanacağını ve konutların hangi tarihlerde teslim edileceğini merak ederken, teslim takvimiyle ilgili yapılacak duyurular yakından izleniyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konutun kuraları çekildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        3

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        4

        TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi