        TOKİ 500 bin konut kura takvimi yakından takip ediliyor. Dönemin en kapsamlı projesi olan sosyal konut projesinde il il kura takvimi duyuruluyor. 9 Ocak'ta Ardahan ve Muş ilimizde kuralar çekilecek. TOKİ 500 Bin konut projesinde hak sahipleri, kura sonuçlarını canlı olarak takip ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için kura tarihleri merak ediliyor. Peki 2026 TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar

        Giriş: 09.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:54
        İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 il için TOKİ sosyal konut kura çekilişi takvimi yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ 500 bin konut çekiliş başvuru sonuçları takvimi, müracaat eden vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Son yılların en büyük sosyal konut projesi kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerin TOKİ 500 bin konut çekilişi ne zaman?

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

        Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

        GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

        Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.

        8 Ocak: Bitlis, Kars

        9 Ocak: Muş, Ardahan

        10 Ocak: Antalya, Bingöl

        11 Ocak: Artvin, Tunceli

        18 Şubat: Kırklareli

        TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

        TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

        Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

        KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

        Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

        Gençler: %20

        Emekliler: %20

        Engelliler: %5

        Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

        Diğer Alıcılar: %50

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
