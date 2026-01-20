Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ İL İL GÜNCELLENDİ! 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

        TOKİ kura takvimi il il güncellendi! 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

        Cumhuriyet tarihinin kapsamlı projesi TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında kura takvimi il il açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü sosyal konut projesinde en son kura çekimi Şanlıurfa ilinde yapıldı. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre belli oluyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ sosyal konut kura çekimi ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura takvimi 2026

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kura takvimi merak ediliyor. TOKİ’nin resmi sitesindeki interaktif harita üzerinden güncel kura takvimi takip edilebiliyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş başvurularını tamamlar tamamlamaz sosyal konut kura çekimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını ve kura sonuçlarını e-Devlet veya TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabilir. Peki, 2026 TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı? İşte, TOKİ sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 GÜNCELLENDİ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ kura takvimi paylaşılmıştı. Bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada güncellenen verilerle bu hafta kura çekimi yapılacak bazı iller belli oldu.

        21 Ocak 2026- Çarşamba günü- Trabzon, Tokat

        22 Ocak 2026 Perşembe günü- Amasya

        23 Ocak 2026 Cuma günü- Manisa, Kastamonu, Sivas

        24 Ocak 2026 Cumartesi günü- Aydın

        25 Ocak 2026 Pazar günü- Giresun

        Kura çekiminin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

        3

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

        4

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

        TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

        5

        EVLERİN TESLİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

        6

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Kızının sevgilisini sokakta 'Pompalı'yla vurdu!
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        Trump tehditlerini Nobel'e bağladı, detaylar ortaya çıktı
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        7 kent için kar alarmı! 3 bölgede yağış var!
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        İran'da can kaybı 4 bini aştı
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Tarımda ‘B-Reçete’ dönemi başlıyor
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Donald Trump, Ahmed Şara ile görüştü
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...