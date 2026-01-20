TOKİ kura takvimi il il güncellendi! 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet tarihinin kapsamlı projesi TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında kura takvimi il il açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü sosyal konut projesinde en son kura çekimi Şanlıurfa ilinde yapıldı. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre belli oluyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ sosyal konut kura çekimi ve isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura takvimi 2026
TOKİ kura takvimi merak ediliyor. TOKİ’nin resmi sitesindeki interaktif harita üzerinden güncel kura takvimi takip edilebiliyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş başvurularını tamamlar tamamlamaz sosyal konut kura çekimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını ve kura sonuçlarını e-Devlet veya TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabilir. Peki, 2026 TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı? İşte, TOKİ sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar
TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 GÜNCELLENDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ kura takvimi paylaşılmıştı. Bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada güncellenen verilerle bu hafta kura çekimi yapılacak bazı iller belli oldu.
21 Ocak 2026- Çarşamba günü- Trabzon, Tokat
22 Ocak 2026 Perşembe günü- Amasya
23 Ocak 2026 Cuma günü- Manisa, Kastamonu, Sivas
24 Ocak 2026 Cumartesi günü- Aydın
25 Ocak 2026 Pazar günü- Giresun
Kura çekiminin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
EVLERİN TESLİM TARİHLERİ NE ZAMAN?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.