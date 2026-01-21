TOKİ kura takvimi merak ediliyor. TOKİ’nin resmi sitesindeki interaktif harita üzerinden güncel kura takvimi takip edilebiliyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş başvurularını tamamlar tamamlamaz sosyal konut kura çekimine odaklandı. TOKİ sosyal konut projesi ile ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, başvurularını ve kura sonuçlarını e-Devlet veya TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden sorgulayabilir. Peki, 2026 TOKİ kura takvimi tamamı açıklandı mı? İşte, TOKİ sosyal konut kura tarihleri ile ilgili detaylar