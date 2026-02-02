Habertürk
Habertürk
        TOKİ 2026 kura takviminde yeni iller açıklandı: TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan TOKİ kura çekimi takvimi yayınlandı. İl il her gün kuralar canlı ve noter huzurunda çekiliyor. Kura sonucuna göre hak sahipleri belirleniyor. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. Bugünkü kura çekimi Elazığ ilimiz için yapılıyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel ve yeni TOKİ kura çekimi takvimi 2026

        Giriş: 02.02.2026 - 12:26 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:26
        1

        TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları açıklanmaya devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan harita ile birlikte, kırmızı renkteki illerin kura sonuçları sorgulanmaya başladı. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi ne zaman? 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        2

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

        Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Giresun'da 1676 konut için kura çekimi gerçekleşecek.

        3

        TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

        Yeni haftanın takvimine göre,

        2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825,

        Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu

        3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562 ve Zonguldak'ta 1872,

        KAYSERİ

        Tarih: 3 Şubat 2026 Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu

        ZONGULDAK

        Tarih: 3 Şubat 2026 Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

        4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633 ve Düzce'de 2 bin 470,

        KIRŞEHİR

        Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba

        Saat: 11:00

        Yer: Belli değil

        DÜZCE

        Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar'da 4 bin 370,

        AFYONKARAHİSAR

        Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

        Saat: 11:00

        Yer: Belli değil

        KAHRAMANMARAŞ

        Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990,

        OSMANİYE

        Tarih: 6 Şubat 2026 Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı

        7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805 ve Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.

        4

        YALOVA

        Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi

        Saat: Belli değil

        Yer: Belli değil

        KIRIKKALE

        Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Nurcami Konferans Salonu

        Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

        5

        İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

        Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

        6

        İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.

        Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

        TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
