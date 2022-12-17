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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık TOKİ il il kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekimi il il noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan TOKİ kura takvimi tarihleri güncellendi. Son olarak 18 Aralık'a kadar duyurulan TOKİ kura çekimi tarihleri ve illeri 25 Aralık'a kadar açıklandı. İşte, 17-25 Aralık il il TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi...

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  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ kura çekimi tarihleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il için sorgulanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuruda bulunan adaylar tarafından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1, 250 bin sosyal konutun hak sahipleri TOKİ kura çekimi ile belirleniyor. İşte, 17-25 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ve kura çekilişi yapılacak illerin isimleri...
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ SÜRÜYOR!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması sonrasında ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Şırnak'ta başladı.

    8 Aralık 2022 Perşembe Aksaray ve Çankırı kura çekilişi düzenleniyor. Kura çekimi noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından izlenebiliyor.
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ GÜNCELLENDİ!

    Tarihin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri haftalık olarak resmi internet sayfası üzerinden açıklanıyor.

    17-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekimi ile Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Rize, Yozgat, Artvin, Kırıkkale, Kırşehir, Trabzon, Nevşehir iillerinde 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenecek.
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    17-25 ARALIK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    17 Aralık: Sivas ve Giresun

    18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

    19 Aralık: Bayburt ve Tokat

    20 Aralık: Rize ve Yozgat

    21 Aralık: Yozgat ve Artvin
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    22 Aralık: Kırıkkale

    23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

    24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

    25 Aralık: Nevşehir

    NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi! 17-25 Aralık 2022 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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