TOKİ kura çekimi tarihleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il için sorgulanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncellendi. TOKİ kura çekilişi canlı izleme ekranı, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesine başvuruda bulunan adaylar tarafından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1, 250 bin sosyal konutun hak sahipleri TOKİ kura çekimi ile belirleniyor. İşte, 17-25 Aralık 2022 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ve kura çekilişi yapılacak illerin isimleri...