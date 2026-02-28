500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kura sürecinde sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar yapılan kura çekimleri ile 75 ilde toplam 331 bin 833 hak sahibi belirlendi. Geriye ise sadece 6 şehir kalırken gözler yüksek kontenjanlı illere çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura tarihleri yoğun bir şekilde araştırılırken 2-8 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak illerden bazıları açıklandı. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak. İşte, yeni haftanın kura takvimi…