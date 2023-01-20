Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 250 bin evin kura çekimi kademeli olarak devam ediyor. TOKİ 6. etap kura takviminin açıklanmasıyla ocak ayının sonuna kadar çekilişi gerçekleştirilecek iller belli oldu. 6. etap kura çekimi ile 7 ilde 24 bin 636 konutun hak sahipleri belirlenecek. İşte Ocak 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi haberimizde...