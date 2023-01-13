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TOKİ kura çekim tarihleri açıklandı! 250 bin konut projesi TOKİ kura takvimi

TOKİ tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru süreci tamamlandı. Birçok ilde çekiliş başladı. İstanbul başta birçok ilde ise çekilişler ise henüz gerçekleşmedi. Peki 2023 TOKİ kuraları ne zaman? İşte 2023 il il TOKİ kura takvimi...

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  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    TOKİ kura çekilişi tarihlerri Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine başvuruda bulunanlar tarafından merakla araştırılıyor. Henüz çekiliş gerçekleşmeyen illerde çekiliş tarihleri ise TOKİ tarafından açıklandı. İşte işte emrak edilen tarihler...
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    Beşinci etap TOKİ kura çekilişi 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılacak. 20 Aralık 2022 tarihi itibariyle Yozgat ve Rize'den başlayan beşinci etap TOKİ kura çekilişi 13 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    10-13 Ocak 2023: Adana

    13-14 Ocak 2023: Eskişehir

    14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

    15 Ocak 2023: Bilecik

    16-17 Ocak 2023: Sakarya

    18-19-20-21 Ocak 2023: Kocaeli

    18-20-21-22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23-24 Ocak 2023: Isparta

     
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen tarihler

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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