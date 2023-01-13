TOKİ kura çekilişi tarihlerri Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine başvuruda bulunanlar tarafından merakla araştırılıyor. Henüz çekiliş gerçekleşmeyen illerde çekiliş tarihleri ise TOKİ tarafından açıklandı. İşte işte emrak edilen tarihler...