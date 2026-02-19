TOKİ kura takvimi 2026: Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Büyükşehirlerden Ankara, İzmir, İstanbul kuralarının çekileceği tarih ise merak konusu. Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 16-22 Şubat haftasında 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak. TOKİ kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi e-devlet sorgulama ekranı çekilişin ardından erişime açılıyor. Peki TOKİ kura takvimi 2026 tammaı açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?
TOKİ kura çekimi takvimi il il duyuruluyor. 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri, başvuru yapan vatandaşlar arasından belirleniyor. Başvuruların ardından gözler TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?
TOKİ 16-21 ŞUBAT GÜNCEL KURA TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi Eskişehir (6.055 konut)
16 Şubat Pazartesi Karaman (1.550 konut)
17 Şubat Salı Konya (15.200 konut)
19 Şubat Perşembe Diyarbakır (12 bin 165 konut)
20 Şubat Cuma Adana- Çanakkale- Gaziantep
21 Şubat Cumartesi Bursa
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek.
*İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi tarihleri henüz belli olmadı
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.