TOKİ kura takvimi 9-15 Mart 2026: Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahiplerini belirleme süreci devam ediyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar yapılan kura çekimleri ile 78 ilde toplam 397 bin 215 hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 3 şehir kalırken gözler yeni haftanın kura takvimine çevrildi. 9-15 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak iller merak konusu oldu. Muğla, Çorum ve İstanbul'da yapılacak kura tarihleri için resmi açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? Muğla, Çorum ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
81 ilde 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipleri haftalık takvimler doğrultusunda il il belirleniyor. Bugüne kadar 78 ilde kura çekimi yapıldı. Toplam 397 bin 215 konutun hak sahipleri belirlendi. Gözler ise yeni haftanın kura takvimine çevrildi. 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında kura çekilişi gerçekleştirilecek iller merak konusu oldu. Peki, bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? Muğla, Çorum ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, güncel kura takvimi ile 9-15 Mart haftasında çekilişi yapılacak şehirler...
YÜZYILIN KONUT PROJESİ’NDE BUGÜNE KADAR 78 İLDE KURALAR ÇEKİLDİ
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.
29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 6 Mart Cuma günü İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.
29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında; Bu kapsamda, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye, Ankara, İzmir ve Hatay’da kura çekimleri tamamlandı.
Böylece 78 ilde toplam 397 bin 215 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
YENİ HAFTADA HANGİ İLLERDE KAÇ KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK?
Yeni haftada hangi illerde kaç konutun hak sahiplerinin belirleneceği merak konusu oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekim takvimini Pazar günleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Buna göre, 9-15 Mart TOKİ kura takviminin bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor.
Takvim henüz resmi olarak açıklanmasa da TOKİ’nin resmi sitesi üzerinde yer alan haritada 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında kurası çekilecek bir il işaretlendi.
9-15 MART 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, TOKİ Muğla kura çekimi 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.
Noter huzurundaki çekilişle 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.
İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ
MUĞLA
Tarih: 9 Mart Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
81 ilin 78'inin kurası tamamlanırken Muğla çekiliş tarihi de açıklandı. Geriye ise sadece 2 il kaldı. Bu iller ise Çorum ve İstanbul.
Çorum ve İstanbul'da yapılacak hak sahibi belirleme kuraları ile Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlanacak.
ÇORUM VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.