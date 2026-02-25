TOKİ kura takvimi 23 Şubat-1 Mart: Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekilişi yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Bugüne kadar 69 ilin çekilişi tamamlanırken, gözler yeni haftanın kura takvimine çevrildi. Murat Kurum, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek illeri duyurdu. Böylece başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kura süreci devam eden illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılan ''Bu hafta hangi illerde TOKİ konut kura çekilişi yapılacak?'' sorusu yanıt buldu. İşte, güncel kura takvimi ile 23 Şubat-1 Mart haftasında çekilişi yapılacak şehirler...
Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekim aşamasında sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar 69 ilde tamamlanan kura çekimlerinde 312 bin 290 hak sahibi belirlenirken, sıra yüksek kontenjanlı illere geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimi tarihleri merak ediliyor. ‘’Bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekilişi yapılacak?’’ sorusuna yanıt aranırken Murat Kurum, 23 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında kura çekimi yapılacak illeri duyurdu. Buna göre, bu hafta 6 ilde kura heyecanı yaşanacak. İşte, yeni haftanın kura takvimi!
23 ŞUBAT-1 MART TOKİ KURA TAKVİMİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni haftanın kura takvimini paylaştı.
Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘’Milletimizi “Ev Sahibi” yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız.’’ ifadelerini kullandı.
6 İLİN TOKİ KURA TARİHLERİ
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında çekiliş yapılacak iller şu şekilde;
24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2.558,
25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2.889,
26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2.206,
27 Şubat Cuma günü Edirne’de 2.530, Denizli’de 6.370 ve Osmaniye 2.990 konutun hak sahipleri belli olacak.
Böylece 23 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında 6 ilde toplam 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ
UŞAK
Tarih: 24 Şubat Salı
Saat: 11:00
Yer: Uşak Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu
ISPARTA
Tarih: 25 Şubat Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu
BURDUR
Tarih: 26 Şubat Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Burdur Kültür Merkezi Salonu
EDİRNE
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu
DENİZLİ
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi
OSMANİYE
Tarih: 27 Şubat Cuma
Saat: 11:00
Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı
İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.
Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)