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TOKİ kura takvimi: Mart 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takvimi açıklandı. Milyonlarca dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasına fırsat tanıyan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi için kura çekimleri Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenmişti. Yeni TOKİ kura tarihleri Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte il il TOKİ kura takvimi ile 2023 TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri kura çekimi ile belirleniyor. İl il kademeli olarak devam eden kura çekilişi Kahramanmaraş merkezli büyük deprem nedeniyle ertelenmişti. Depremlerin ardından yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı. İşte Mart 2023 TOKİ kura çekiliş takvimi tarihleri...
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile TOKİ kura çekimlerinin başlayacağını duyurdu.
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" ifadelerini kullandı.
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    YENİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ YAYINLANDI!

    8-14 Mart İzmir 12.400 konut

    8-9 Mart Afyonkarahisar 3.169 konut

    11 Mart Edirne 1.363 konut

    12 Mart Kırıklareli 1.189 konut

    13-14 mart Tekirdağ 3.098 konut
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    MART 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ 
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ kura takvimi yeni Mart 2023: TOKİ kura çekimi ne zaman, tarihleri nedir ve hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanma tarihleri

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

    TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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