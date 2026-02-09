TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kütahya 3 bin 592 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Kütahya'ya geldi. Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 592 konut için hak sahibi belirleme kurası 9 Şubat Pazartesi bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Kütahya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Kütahya TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Kütahya’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 3 bin 592 konutun hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş sonrası TOKİ Kütahya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kütahya TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kütahya kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılacak.
TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kütahya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kütahya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KÜTAHYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kütahya’nın Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde toplam 3 bin 592 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1174
Merkez Seyitömer 47
Altıntaş 200
Aslanapa 96
Çavdarhisar 70
Domaniç 70
Domaniç Çukurca 47
Dumlupınar 47
Emet 96
Gediz 200
Gediz Eskigediz 47
Gediz Gökler 47
Gediz Yenikent 47
Hisarcık 63
Pazarlar 70
Simav 250
Simav Akdağ 47
Simav Çitgöl 47
Simav Demirci 47
Simav Kuşu 47
Simav Naşa 47
Şaphane 70
Tavşanlı 575
Tavşanlı Kuruçay 47
Tavşanlı Tepecik 47
Tavşanlı Tunçbilek 47
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.