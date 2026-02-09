Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Kütahya kurası canlı yayın nereden izlenir? 3592 konut TOKİ Kütahya kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kütahya 3 bin 592 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi'nde kura sırası Kütahya'ya geldi. Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde inşa edilecek toplam 3 bin 592 konut için hak sahibi belirleme kurası 9 Şubat Pazartesi bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Kütahya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Kütahya TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte 9 Şubat 2026 TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Kütahya’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 3 bin 592 konutun hak sahiplerinin belirlendiği çekiliş sonrası TOKİ Kütahya kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Kütahya TOKİ kurası canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Kütahya kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Kütahya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Kütahya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        KÜTAHYA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Kütahya’nın Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane ve Tavşanlı ilçelerinde toplam 3 bin 592 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1174

        Merkez Seyitömer 47

        Altıntaş 200

        Aslanapa 96

        Çavdarhisar 70

        Domaniç 70

        Domaniç Çukurca 47

        Dumlupınar 47

        Emet 96

        Gediz 200

        Gediz Eskigediz 47

        Gediz Gökler 47

        Gediz Yenikent 47

        Hisarcık 63

        Pazarlar 70

        Simav 250

        Simav Akdağ 47

        Simav Çitgöl 47

        Simav Demirci 47

        Simav Kuşu 47

        Simav Naşa 47

        Şaphane 70

        Tavşanlı 575

        Tavşanlı Kuruçay 47

        Tavşanlı Tepecik 47

        Tavşanlı Tunçbilek 47

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Aşağılayıcı paylaşım yapan diyetisyen tutuklandı!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Chomsky'nin eşi özür diledi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        Arkadaşının davetine gitti... Yemek kanlı bitti!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Mesut öğretmen ağlattı... Halı sahada ölüm!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        İki kadını ölüme terk eden şüpheli aranıyor!
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        Trump'tan Super Bowl'un devre arası şovuna sert tepki
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        TIR'ın altında kaldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        O an kameraya yansıdı! Silahlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!
        Starmer krizde: En yakın danışmanı istifa etti!