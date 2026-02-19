500 bin konut doğrultusunda gerçekleştirilen TOKİ kura sürecinde sona geliniyor. 50’den fazla ilde gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda binlerce vatandaş ev sahibi oldu. 81 ili kapsayan projenin Muğla kurası tarihi merak ediliyor. TOKİ, Muğla Merkez (Menteşe) başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Milas, Seydikemer gibi birçok ilçede toplam 6 bin 417 konut hayata geçirecek. TOKİ, güncel kura takvimini paylaştı. Bu kapsamda “TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurusu kabul edilenler belli oldu mu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...