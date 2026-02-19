Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Muğla kura tarihi ne zaman? TOKİ Şubat takvimi ile Muğla kura çekimi tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?

        TOKİ Muğla kura tarihi belli oldu mu? TOKİ takvimi ile Muğla kura çekimi hangi gün yapılacak?

        TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi ile yurt genelinde kura çekimleri tamamlanmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana devam eden kuralar sonucunda 200 binden fazla hak sahibi belirlendi. Her hafta güncellenen kura takvimi doğrultusunda Muğla kura tarihi araştırılıyor. TOKİ Muğla'da 6 bin 417 konut inşa edecek. Peki, TOKİ Muğla kura çekimi tarihi belli oldu mu, isim listesi yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 19.02.2026 - 15:10 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:10
        1

        500 bin konut doğrultusunda gerçekleştirilen TOKİ kura sürecinde sona geliniyor. 50’den fazla ilde gerçekleştirilen kura çekimleri sonucunda binlerce vatandaş ev sahibi oldu. 81 ili kapsayan projenin Muğla kurası tarihi merak ediliyor. TOKİ, Muğla Merkez (Menteşe) başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Milas, Seydikemer gibi birçok ilçede toplam 6 bin 417 konut hayata geçirecek. TOKİ, güncel kura takvimini paylaştı. Bu kapsamda “TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak, başvurusu kabul edilenler belli oldu mu?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ MUĞLA’DA 6 BİN 417 KONUT İNŞA EDİYOR

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ediyor. Projesi ile TOKİ Muğla’da 6 bin 417 konut hayata geçirecek.

        3

        TOKİ MUĞLA KURASINA KABUL EDİLENLER LİSTESİ YAYINLANDI MI?

        TOKİ Muğla kurası için başvuru yapan vatandaşlar arasından kabul edilenler ve reddedilenler listesi henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

        TOKİ MUĞLA KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ MUĞLA KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ 16-22 Şubat kura takvimi açıklandı. Takvim doğrultusunda Muğla kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Resmi tarih açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

        5

        TOKİ ANAHTAR TESLİM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        500 bin konut projesinin anahtar teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacak. Konuya dair açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027’de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." dedi.

        6

        TOKİ MUĞLA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ’nin Muğla’da hayata geçireceği 6 bin 417 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Muğla Merkez’de (Menteşe) 5 bin 400,

        Bodrum’da 500,

        Milas’ta 200,

        Fethiye’de 150,

        Seydikemer’de 75,

        Kavaklıdere’de 50,

        Köyceğiz’de 42 konut inşa edilecek.

        7

        TOKİ KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilir.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
