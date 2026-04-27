        TOKİ taksitleri ne zaman başlıyor? TOKİ 1+1 ve 2+1 TOKİ ödeme şartları ne?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura sürecinin ardından, gözler ödeme planı ve başvuru şartlarının detaylarına çevrildi. Türkiye genelinde il il açıklanan TOKİ kura sonuçları sonrası hak sahipleri için yeni aşama başlarken, 2026 TOKİ ödeme planı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle peşinat tutarı, taksit başlangıç tarihleri ve memur maaş katsayısına bağlı artış oranı vatandaşların gündeminde ilk sırada bulunuyor. TOKİ ödeme şartları nasıl olacak, taksitler neye göre belirlenecek ve geri ödeme süreci nasıl işleyecek? İşte TOKİ ödeme planına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:14
        TOKİ İstanbul projesinde kura sürecinin ardından ödeme planına ilişkin detaylar gündemin merkezine yerleşti. İstanbul’da inşa edilecek 1+1 ve 2+1 sosyal konutlar için hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte, TOKİ İstanbul ödeme planı, peşinat oranları ve aylık taksit tutarları yoğun şekilde araştırılıyor. TOKİ İstanbul taksitleri ne kadar olacak, peşinat ne zaman yatırılacak? İşte TOKİ ödeme planına dair tüm ayrıntılar…

        TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

