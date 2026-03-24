TOKİ ödemeleri ne zaman başlıyor? TOKİ ilk taksit ne zaman ödenecek?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, gözler hak sahiplerinin ödeme takvimine çevrildi. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlarda sözleşme tarihleri ve ilk taksit başlangıcı merak ediliyor. Konut sahibi olmaya hazırlanan vatandaşlar, ödeme planına ilişkin detayları yakından takip ediyor. İşte TOKİ sosyal konut projesinde ödeme planına dair öne çıkan detaylar…
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.