Ordu TOKİ kura çekilişi 15 Aralık tarihindne itibaren başladı. Yeni aralık takvimi ile TOKİ kura çekimi ile canlı yayın izleme ekranı araştırmaları arttı. Ordu kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranını sizler için bir araya getirdik. İşte 16 Aralk Cuma TOKİ kura çekiliş sonuçları ve canlı yayın izleme ekranı...