TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projelerinde alınan başvuru ücreti, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlara iade ediliyor. Ayrıca gelir şartını sağlamayan, ikamet koşulunu karşılamayan ya da üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ücretlerini geri alabiliyor.

TOKİ’nin açıklamasına göre, kurada adı çıkmayanlar başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM’lerinden alabilecek.