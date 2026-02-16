TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır?
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla sürüyor. 29 Aralık tarihinden bu yana gerçekleşen kura çekimleri ile 200 binden fazla sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonuçları doğrultusunda kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru ücreti iadesinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ 5 bin TL başvuru parası iadesi nasıl, nereden alınır? İşte tüm detaylar...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının başlattığı “Yüzyılın Konut Projesi” doğrultusunda kuralar sonuçlanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde 50’den fazla şehirde kura çekimleri tamamlanırken, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücreti iadesi detaylarını merak ediyor. 5 bin TL olan başvuru parası, kurada adı çıkmayan kişilere iade edilecek. Bu kapsamda “TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman, nereden yatırılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ sosyal konut projelerinde alınan başvuru ücreti, kurada hak sahibi olamayan vatandaşlara iade ediliyor. Ayrıca gelir şartını sağlamayan, ikamet koşulunu karşılamayan ya da üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ücretlerini geri alabiliyor.
TOKİ’nin açıklamasına göre, kurada adı çıkmayanlar başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yaptıkları bankanın şubeleri ve ATM’lerinden alabilecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde hak sahibi olamayanlara 5 bin TL’lik başvuru ücreti iade ediliyor. Kura sonuçları kesinleştikten sonra iade süreci başlıyor ve TOKİ’nin anlaşmalı bankaları, en geç 5 iş günü içinde ödeme işlemlerini tamamlayarak ücretleri hesaplara yatırıyor.
TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILACAK?
TOKİ başvurusu iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesinden ya da mobil üzerinden iade talebinde bulunabilir.
Ayrıca başvurularını e-Devlet veya Emlak Konut üzerinden yapanlar, ilgili sitelerin iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek parayı hesaplarına aktarabilecek.