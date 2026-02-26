Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi: TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman, nasıl iade edilecek? TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak?

        TOKİ para iadesi nereye yatırılacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?

        TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi doğrultusunda kura çekimi sürecinde sona geliniyor. İl bazında gerçekleşen kuralar sonucunda 350 binden fazla hak sahibi belirlendi. TOKİ, hak sahibi olamayan ya da başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlara, başvuru ücretini iade edecek. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 14:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” ile kura çekimleri tamamlanmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana 350 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri sonucunda hak sahibi olmayan, başvurusu geçersiz sayılan ve başvurusu reddedilen vatandaşlara, 5 bin TL olan başvuru ücreti TOKİ tarafından iade edilecek. Bu kapsamda “TOKİ para iadesi ne zaman, nereye yatırılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI İADE SÜRECİ

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuran ve kurada hak sahibi olmayan kişiler, yatırdıkları başvuru ücretini geri alacak. Ayrıca, gelir şartını karşılamayan, ikamet koşullarını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücretlerini iade alabilecek.

        İade süreci, kura çekimi tamamlandıktan sonra belirli bir takvime göre bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

        3

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ sosyal konut kura çekiminde hak kazanamayan başvuru sahiplerine 5 bin TL tutarındaki başvuru ücreti geri ödeniyor. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılıyor ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri gerçekleştirerek parayı hesaplara aktarıyor.

        4

        TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NEREYE YATIRILACAK?

        Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret, başvuru için kullanılan bankadaki hesabına aktarılabilir veya başvuru yapılan bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” seçeneği aracılığıyla T.C. kimlik numaranızla çekilebilir. Bunun yanı sıra, bazı bankalar iade taleplerini internet veya mobil bankacılık üzerinden de kabul ediyor.

        Ayrıca başvurularını e-Devlet veya Emlak Konut üzerinden yapanlar, ilgili sitelerin iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek parayı hesaplarına aktarabiliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"