TOKİ para iadesi nereye yatırılacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi doğrultusunda kura çekimi sürecinde sona geliniyor. İl bazında gerçekleşen kuralar sonucunda 350 binden fazla hak sahibi belirlendi. TOKİ, hak sahibi olamayan ya da başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlara, başvuru ücretini iade edecek. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” ile kura çekimleri tamamlanmaya devam ediyor. Aralık ayından bu yana 350 binden fazla konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimleri sonucunda hak sahibi olmayan, başvurusu geçersiz sayılan ve başvurusu reddedilen vatandaşlara, 5 bin TL olan başvuru ücreti TOKİ tarafından iade edilecek. Bu kapsamda “TOKİ para iadesi ne zaman, nereye yatırılacak?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ BAŞVURU PARASI İADE SÜRECİ
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuran ve kurada hak sahibi olmayan kişiler, yatırdıkları başvuru ücretini geri alacak. Ayrıca, gelir şartını karşılamayan, ikamet koşullarını yerine getirmeyen veya üzerine konut kayıtlı olduğu için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücretlerini iade alabilecek.
İade süreci, kura çekimi tamamlandıktan sonra belirli bir takvime göre bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ sosyal konut kura çekiminde hak kazanamayan başvuru sahiplerine 5 bin TL tutarındaki başvuru ücreti geri ödeniyor. Kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade süreci başlatılıyor ve TOKİ ile anlaşmalı bankalar, en geç 5 iş günü içerisinde ödemeleri gerçekleştirerek parayı hesaplara aktarıyor.
TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NEREYE YATIRILACAK?
Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret, başvuru için kullanılan bankadaki hesabına aktarılabilir veya başvuru yapılan bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” seçeneği aracılığıyla T.C. kimlik numaranızla çekilebilir. Bunun yanı sıra, bazı bankalar iade taleplerini internet veya mobil bankacılık üzerinden de kabul ediyor.
Ayrıca başvurularını e-Devlet veya Emlak Konut üzerinden yapanlar, ilgili sitelerin iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek parayı hesaplarına aktarabiliyor.