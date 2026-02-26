TOKİ 5 BİN TL PARA İADESİ NEREYE YATIRILACAK?

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik ücret, başvuru için kullanılan bankadaki hesabına aktarılabilir veya başvuru yapılan bankanın ATM’lerinden “kartsız işlem” seçeneği aracılığıyla T.C. kimlik numaranızla çekilebilir. Bunun yanı sıra, bazı bankalar iade taleplerini internet veya mobil bankacılık üzerinden de kabul ediyor.

Ayrıca başvurularını e-Devlet veya Emlak Konut üzerinden yapanlar, ilgili sitelerin iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek parayı hesaplarına aktarabiliyor.