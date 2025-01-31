TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" AA muhabirinin, TOKİ'nin internet sayfasından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 BİN KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

TOKİ 250 bin konut projesinin ödeme planı henüz belli olmadı.

TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.