        TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ 6 bin 865 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Tekirdağ projeleri için kura çekimi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece şehirde inşa edilecek 6 bin 865 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 15.02.2026 - 07:39
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Tekirdağ kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde toplam 6 bin 865 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Tekirdağ kura sonuçları e-Devlet’in yanı sıra TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Tekirdağ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Tekirdağ kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda şehirde inşa edilecek 6 bin 865 konutun hak sahipleri belirlendi.

        3

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Tekirdağ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        4

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Tekirdağ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        TEKİRDAĞ’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Tekirdağ’ın Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde toplam 6 bin 865 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Süleymanpaşa) 1000

        Çerkezköy 1300

        Çorlu 1500

        Ergene 400

        Kapaklı 1500

        Malkara 235

        Marmaraereğlisi 60

        Muratlı 200

        Saray 320

        Şarköy 350

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
