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        Haberler Magazin Tolga Çevik, '100 Yıllık Armağan'da Atatürk'ü canlandırdı - Magazin haberleri

        Tolga Çevik, '100 Yıllık Armağan'da Atatürk'ü canlandırdı

        Tolga Çevik, İş Bankası'nın kuruluşunun 100'üncü yılı için hazırlanan '100 Yıllık Armağan' adlı belgesel filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 15:40 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:40
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        Tolga Çevik, İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü için hazırlanan '100 Yıllık Armağan' adlı belgesel filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırmak için kamera karşısına geçti.

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        Rolüne titizlikle hazırlanan Tolga Çevik'in makyajını Suzan Kardeş yaptı. 25 Film imzalı 40 dakikalık filmi Ali Taner Baltacı yönetti.

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        '100 Yıllık Armağan'da Celal Bayar'ı; Engin Alkan, bankanın ilk kadın müdürü 'Hatice Hanım'ı; Burcu Kara, 'Kumbaracı'yı ise Onur Buldu canlandırdı.

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        DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü HANGİ OYUNCULAR CANLANDIRDI?

        Patrick Magee... Paralı Askerler (1970)
        Rutkay Aziz... Kurtuluş (1994)
        Rutkay Aziz... Cumhuriyet (1998)
        Serdar Orçin... Abdülhamit Düşerken (2002)
        Ali Ülvi Hünkar... Kırık Kanatlar (2006)
        Alican Yücesoy... Son Osmanlı Yandım Ali (2007)
        Yetkin Dikinciler... Mustafa (2008)
        Arda Kural... Dur Yolcu (2008)
        Halit Ergenç... Dersimiz Atatürk (2010)
        Bartunç Akbaba... Veda (2010)
        Burhan Güven... Veda (2010)
        Sinan Tuzcu... Veda (2010)
        Fikret Kağan Olcay... Veda (2010)
        Ertan Saban... Balkan Ölmemiştir (2011)
        Fikret Kuşkan… Âkif (2021)
        Aras Bulut İynemli… Atatürk 1881 – 1919 (2023)

        #tolga çevik
        #mustafa kemal atatürk
        #100 Yıllık Armağan
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