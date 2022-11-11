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Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta!

Tolga Çevik'in oğlu Tan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. "Zaman ne hızlı geçiyor usta!"  notuyla yaptığı paylaşıma ilk yorum babasından geldi

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  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    9 Eylül 2014'te Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenen Tolga Çevik, önce oğlu Tolga'yı daha sonra da kızı Tuna'yı kucağına almıştı.
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz haziran ayında 17'nci yaşına giren Tan, çocukken babasıyla çekilen fotoğrafını "Zaman ne hızlı geçiyor usta!" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Tan'ın paylaşımına ilk yorum babası Tolga Çevik'ten geldi.
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Baba-oğul arasında geçen diyaloğa kız kardeşi Tuna Çevik de dahil oldu. İşte Çevik ailesi arasında geçen o mesajlaşma:

    Tan Çevik: Zaman ne hızlı geçiyor usta!

    Tolga Çevik: Oğlum yapma lan… Daha var benim vaktim ya...

    Tan Çevik: Yaşlandık babuş.

    Tuna Çevik: Aa ağabey bebek aynı sen!

    Tan Çevik: Kimsiniz?
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu ikilisi ile kızları Zehra
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oğlu Ege
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Ceyda Ateş ile kızı Talia
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Özgün Uğurlu-Nida Uğurlu çifti ve oğulları Ediz
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ve oğulları Karan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten ve kızları Ada
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli ve kızları Lara ve Lily Koi
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil ile oğulları Marsel
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti ve oğulları Efehan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Tolga Çevik'in oğlu Tan: Zaman ne hızlı geçiyor usta! - Magazin haberleri

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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