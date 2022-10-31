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Haberler Magazin Tolga Çevik isyan etti: Galiba gülelim istemiyorlar! - Magazin haberleri
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Tolga Çevik isyan etti: Galiba gülelim istemiyorlar!

Tolga Çevik, Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'ndan aylardır yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla isyanını dile getiren ünlü komedyen, "Galiba gülelim istemiyorlar!" ifadelerini kullandı

Tolga Çevik isyan etti: Galiba gülelim istemiyorlar! - Magazin haberleri
Vize tepkisi: Galiba gülelim istemiyorlar!
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HABERTURK.COM

Ünlü komedyen Tolga Çevik, Kanada Toronto'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusuna yanıt gelmemesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti.

“ÖYLE Mİ SEVGİLİ KONSOLOSLUK?”

Çevik, gönderisinde "Toronto'daki dostlar; aylar önce salonu doldurdunuz, müteşekkiriz. Biz de aylar önce Kanada Konsolosluğu'na vize başvurusu yaptık, fakat gel gör ki bugün hala cevap yok. Galiba gülelim istemiyorlar. Öyle mi sevgili Konsolosluk?" ifadelerine yer verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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