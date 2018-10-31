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Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim, kötü bir durumum yok, daha iyi bir sürece girdim. Yaşam bize Allah tarafından verilmiş bir hediye. Bunun bilincinde olmamız, her gün şükrederek ve sağlığımızın kıymetini bilerek yaşamamız ve çevremizdekilere yaşatmamız lazım.”