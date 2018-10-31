Tolga Karel: Zor bir süreçteyim

31.10.2018 - 07:59 | Güncelleme:

2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi

  • 1 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    Uzun zamandır Amerika’da olan, 2016 yılında da Sarah Scotti ile evlenip Chicago’ya yerleşen Tolga Karel’in adı bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde.

  • 2 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram’da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı.

  • 3 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    Haftalarca bu iddialar hakkında sessiz kalan Karel, ilk açıklamayı Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptı. Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu, “Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur” dedi ve ekledi:

  • 4 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    “Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var. 

  • 5 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    Bu savaş doğduğumuz gün başlayıp ölene kadar devam ediyor. Bildiğiniz gibi hayat ve kariyer yolculuğuma 2 yıldır Amerika’da devam ediyorum. Kolay değil insanın ülkesinden, sevenlerinden, kültüründen uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışması. Yorulduğum zamanlar var elbet, dolayısıyla vücut yorgun düşüyor. 

  • 6 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim, kötü bir durumum yok, daha iyi bir sürece girdim. Yaşam bize Allah tarafından verilmiş bir hediye. Bunun bilincinde olmamız, her gün şükrederek ve sağlığımızın kıymetini bilerek yaşamamız ve çevremizdekilere yaşatmamız lazım.”

  • 7 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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    GEÇEN YIL BABA OLDU

    2016 yılında Dominik’te evlenen Tolga Karel ile Sarah Scotti, kızları Mia’yı geçen yıl kucaklarına aldı.

  • 8 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Tolga Karel: Zor bir süreçteyim! Tolga Karel kimdir? - Magazin haberleri
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