Tolgahan Sayışman'dan, Almeda Abazi'ye; "Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun"

Tolgahan Sayışman, 13 Şubat 2017’de Los Angeles’ta Almeda Abazi ile evlenmiş, bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocukları dünyaya gelmişti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla hem 8'inci evlilik yıl dönümünü hem de eşinin doğum gününü kutladı.

Tolgahan Sayışman, eşiyle birlikte olduğu özel anları takipçileriyle paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Ailemizin kraliçesi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün ve evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum."