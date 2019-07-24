Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti. Ünlü çift, bebekleri Efehan ile mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Abazi, geçtiğimiz günlerde 2 aylık olan oğlu Efehan'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

BABA-OĞUL BANYO

Oyuncu Tolgahan Sayışman, Instagram hesabı üzerinden 2 aylık olan oğlu Efehan ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "Dünya'nın en güzel banyosu" notunu düşen Sayışman, fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Sayışman bu paylaşımıyla takipçilerinden "Maşallah" yorumları aldı.