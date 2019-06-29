Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 14 Şubat 2017 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs’ta dünyaya gelmişti.

Ünlü çift, bebekleri Efehan ile mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Sayışman, son olarak 1,5 aylık oğlu Efehan'ı evlerinin bahçesindeki salıncakta uyuturken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kalp emojisi ile o anları yayınlayan Sayışman'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve 'Maşallah' yorumları aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evlilik sürdüren Almeda Abazi, oğlu Efehan'ı kucağına almadan önce yaşadıklarını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı:

"ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖRDÜM"

Bebeğime kavuşmadan 15 ya da 20 dakika önce çekilmiş bir fotoğraf. Bakmayın böyle gülümsediğime, ağrıların arasında çekilmiş bir fotoğraf. Meğerse doğum sancılarının birkaç saniyelik arası da varmış böylece insan vücudu bir parça dinleniyormuş. Allah’ın büyüklüğünü ve merhametini bir kez daha gördüm, yaşadım hayranlıkla!

"BİRİCİK OĞLUMA KAVUŞTUM"

Allah’ın izni ile her zaman yanımda olan canım annem, canım eşim, canım doktorum ve bütün ailemin desteği ile tüm zorlukların üstesinden gelebildim ve küçük kaplancığım, hayatımın manası biricik oğluma kavuştum. Efehan’ıma...