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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan Sayışman ile jet ski keyfi - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan ile jet ski keyfi

        Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle tekne tatili yapan Sayışman oğlu ile jet ski yaparak demir attıkları Cennet Koyu'nda turladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:14
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        Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlenmişti.

        2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile tekne tatili yapmayı tercih etti.

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        Ailesiyle birlikte Cennet Koyu'nda lüks bir teknede görüntülenen Tolgahan Sayışman, tüm gün boyunca kızı ve oğluyla ilgilendi.

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        Tolgahan Sayışman, bir ara oğlu Efehan ile birlikte jet skiye binip koyda turladı.

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        Baba - oğul keyifli vakit geçiren ikili, daha sonra tekneye gelerek güneşin keyfini çıkardı.

        #tolgahan sayışman
        #Almeda Abazi
        #efehan sayışman
        #Alina Sayışman
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