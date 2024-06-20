Tolgahan Sayışman'ın oğlu Efehan ile jet ski keyfi
Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle tekne tatili yapan Sayışman oğlu ile jet ski yaparak demir attıkları Cennet Koyu'nda turladı
Tolgahan Sayışman, 2008 Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Almeda Abazi ile 2017'de evlenmişti.
2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile tekne tatili yapmayı tercih etti.
Ailesiyle birlikte Cennet Koyu'nda lüks bir teknede görüntülenen Tolgahan Sayışman, tüm gün boyunca kızı ve oğluyla ilgilendi.