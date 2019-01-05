İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. İlk bombayı Burak Yılmaz ile patlatan siyah-beyazlılarda, bir yandan da kadro dışı bırakılan oyuncuların durumları merak ediliyor. Bu isimlerin başında gelen Tolgay Arslan için Torino iddiası gündeme geldi.

Tuttosport'un haberine göre; İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Tolgay Arslan'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş ile iletişime geçeceği kaydedildi.

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